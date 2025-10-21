Дзюба поддержал Тедеева на фоне слухов об увольнении тренера

Форвард «Акрона» Дзюба: «Мы все изначально — за Тедеева»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Акрон»]

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «Матч ТВ» поддержал главного тренера команды Заура Тедеева на фоне слухов об отставке специалиста.

Форвард-рекордсмен выразил надежду, что результаты «Акрона» пойдут вверх после победы в матче 12-го тура над «Пари НН» (1:0).

«Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев — наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений», — сказал Дзюба.

«Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 11 очками.

Ранее Артем Дзюба назвал Заура Тедеева «алмазом среди камней». Он подчеркнул, что это очень толковый, рассудительный и человечный специалист.