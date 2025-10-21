Дзюба поддержал Тедеева на фоне слухов об увольнении тренера
Форвард «Акрона» Дзюба: «Мы все изначально — за Тедеева»
Фото: [ФК «Акрон»]
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «Матч ТВ» поддержал главного тренера команды Заура Тедеева на фоне слухов об отставке специалиста.
Форвард-рекордсмен выразил надежду, что результаты «Акрона» пойдут вверх после победы в матче 12-го тура над «Пари НН» (1:0).
«Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев — наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений», — сказал Дзюба.
«Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 11 очками.
Ранее Артем Дзюба назвал Заура Тедеева «алмазом среди камней». Он подчеркнул, что это очень толковый, рассудительный и человечный специалист.