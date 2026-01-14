Дзюба поделился деталями вызова в сборную для установления рекорда

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о деталях своего вызова в сборную России для установления рекорда по голам за национальную команду.

Артем Дзюба не вызывался в сборную с лета 2021 года после того, как команду возглавил Валерий Карпин, с которым у футболиста были напряженные отношения. К этому времени на его счету было 30 мячей за сборную, столько же, сколько и у Александра Кержакова.

В марте 2025 года Карпин неожиданно для многих вызвал Дзюбу на сбор. В матче с Гренадой (5:0) нападающий забил рекордный гол.

«Для меня приглашение в сборную стало шоком. Когда Леонид (Гольдман, представитель Дзюбы, — прим.) мне позвонил и сказал, что скоро со мной должен связаться Карпин, я ответил: «Закусывай. Опять начал выпивать с утра?» Он говорит: «Трубку возьми, если позвонит». Когда набрал Валерий Георгиевич и спросил, хочу ли я в сборную, это было даже забавно. Хочу? Естественно, хочу! После того как с ним поговорили, я просто час в одну точку смотрел и думал: «Мне это снится?» — вспомнил Дзюба.

По его словам, он почувствовал дополнительную ответственность. Нападающий отметил, что его поддержали другие игроки сборной и помогли установить рекорд.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал российских футбольных комментаторов и экспертов.