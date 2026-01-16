Дзюба поделился мечтой сыграть на позиции вратаря

«Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы», — сказал Дзюба.

37-летний Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он забил 31 мяч за национальную сборную, 174 — в РПЛ, 24 — в еврокубках, 14 — в Кубке России.

Нападающий выступает за «Акрон» с 2024 года. Ранее он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», а также турецкий клуб «Адана Демирспор».

Ранее Артем Дзюба поделился деталями своего вызова в сборную России для установления рекорда по голам в составе национальной команды.