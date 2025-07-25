Защитник Осипенко объяснил, почему предпочел «Динамо» «Спартаку»

Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко, перешедший в межсезонье из «Ростова», объяснил «Чемпионату», почему он выбрал этот клуб для продолжения карьеры.

В услугах игрока сборной России также были заинтересованы «Краснодар» и «Спартак».

Осипенко рассказал, что с «Динамо» его связывает давняя история. Он приезжал в расположение бело-голубых на просмотр еще в 2018 году, будучи игроком «Факела». Позже «Динамо» еще несколько раз предпринимало попытки купить защитника.

Осипенко опроверг версию о том, что он выбрал «Динамо» из-за Валерия Карпина, с которым работал в «Ростове». Футболист отметил, что переговоры начались, когда еще даже в прессе не было предположений о том, что Карпин возглавит «Динамо».

В минувшем сезоне 31-летний Осипенко сыграл 40 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к покупке защитника «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, на которого также претендовал «Спартак».