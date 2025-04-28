«Этот VAR меня уже достал»: легенда «Спартака» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА
Олег Романцев: «Этот VAR меня уже достал, даже обсуждать не хочу»
Фото: [ФК «Спартак»]
Легенда московского «Спартака» Олег Романцев в беседе с «Московским комсомольцем» высказался о судействе в матче красно-белых с ЦСКА.
Романцев, наносивший символический удар в этом матче, не считает, что судейство было слишком строгим. По его мнению, игрокам «Спартака» следовало бы поменьше фолить в центре поля, когда соперник получает мяч спиной к воротам и его действия не несут никакой угрозы. Такие нарушения только вредят собственной команде.
А вот назначение и неназначение пенальти знаменитый футболист и тренер обсуждать отказался.
«Этот VAR меня уже достал. Даже обсуждать это не хочу», — сказал Романцев.
Главный арбитр Кирилл Левников дважды просматривал видео на предмет назначения пенальти в ворота ЦСКА после того, как видеорефери обратили его внимание на эти эпизоды. В первом случае Левников не увидел нарушения в штрафной против Маркиньоса, а во втором — поставил «точку» из-за попадания мяча в руку Джамалутдину Абдулкадырову.
ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и обошел красно-белых в турнирной таблице.