Нападающий «Акрона» Артем Дзюба на YouTube-канале Hustle Show заявил, что России есть чему поучиться у Запада.

В частности, рекордсмен российского футбола отметил, что на Западе умеют устраивать классные шоу, этот пример можно заимствовать. При этом Дзюба оговорился, что усвоение западного опыта должно происходить с учетом традиционных ценностей, а тема ЛГБТ* должна быть исключена.

Ранее Артем Дзюба заявил, что смог бы продержаться в бою с чемпионом UFC Исламом Махачевым за счет превосходства в габаритах. Этим футболист навлек на себя гневную реакцию со стороны бойцов ММА. Так, Олег Тактаров сказал, что Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения.

*Международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.