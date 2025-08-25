Дзюба раскрыл, чего «Спартаку» не хватает для титулов

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, чего «Спартаку» не хватает для успешного выступления.

Известный форвард является воспитанником московского клуба. В 2015 году он перешел из «Спартака» в «Зенит».

«Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное», — сказал Дзюба.

Он заявил, что ему непонятна трансферная политика «Спартака», когда они покупают дорогих иностранцев, которые сидят на скамейке запасных.

После шести туров «Спартак» набрал восемь очков и занимает восьмое место. В предыдущем матче красно-белые уверенно обыграли казанский «Рубин» (2:0).

Ранее Артем Дзюба раскритиковал руководство «Акрона», которое не усиливает состав новыми игроками.