Дзюба рассказал, что спровоцировало его перейти из «Спартака» в «Зенит»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба для фильма «Зенит навсегда» вспомнил, при каких обстоятельствах переходил в петербургский клуб из московского «Спартака».

Воспитанник красно-белых выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Дзюба признался, что осознавал: переход в стан прямого конкурента повлечет за собой негативную реакцию со стороны болельщиков. Однако он был к этому готов.

Триггером к переходу стал эпизод, показавший отношение руководства красно-белых к футболисту.

«Когда прошел мимо меня руководитель „Спартака“ Федун, не поздоровавшись, этим же вечером я позвонил в „Зенит“ и сказал, чтобы перейду туда», — рассказал Дзюба.

За свою карьеру Артем Дзюба провел 249 матчей за «Зенит» (забил 108 мячей) и 166 — за «Спартак» (38 мячей). Также нападающий выступал за «Арсенал», «Томь», «Локомотив», «Ростов» и турецкий клуб «Адана Демирспор». В тольяттинском «Акроне» Дзюба играет второй сезон.

Ранее глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал, почему компания решила стать собственником «Зенита».