Дзюба рассказал о том, как пообщался с новым тренером «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал «Чемпионату» о том, как пообщался с главным тренером московского «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо после матча команд.

«Спартак» принимал «Акрон» 9 марта в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 4:3.

«Мы с Карседо поздоровались, приятно пообщались. Так что все нормально», — сказал Дзюба.

Футболист и тренер знакомы с 2012 года, когда Дзюба выступал за красно-белых, а Карседо был помощником тогдашнего тренера «Спартака» Унаи Эмери. Нападающий презрительно назвал Эмери «тренеришкой». Испанец впоследствии четырежды выиграл Лигу Европы УЕФА (трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом»), а также побеждал в чемпионате Франции с ПСЖ. В настоящее время он возглавляет английскую «Астон Виллу».

Ранее владелец «Акрона» Павел Морозов обратился к Дзюбе с пожеланием поменьше говорить.