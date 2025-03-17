Дзюба репетирует празднование гола в ворота Гренады фирменным жестом

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выведет сборную России на матч с Гренадой с капитанской повязкой. Об этом стало известно телеграм-каналу Sport Baza.

Также канал опубликовал видео с фотосессии Дзюбы, где он позирует со своим фирменным жестом празднования гола, приложив обе руки к голове.

Вызванный в сборную после долгого перерыва 36-летний форвард может стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В настоящее время на его счету 30 мячей, как и у завершившего карьеру Александра Кержакова.

Матч Россия — Гренада пройдет 19 марта на стадионе «Динамо». 25 марта на этой же арене сборная России сыграет с Замбией.

Ранее в центральном матче 21-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит».