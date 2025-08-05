Дзюба с отрывом лидирует по числу проданных футболок «Акрона»
Гендиректор «Акрона» Клюшев: клуб продал более тысячи футболок с фамилией Дзюбы
Фото: [ФК «Акрон»]
Футболки с фамилией нападающего Артема Дзюбы пользуются наибольшей популярностью среди болельщиков «Акрона», рассказал ТАСС гендиректор тольяттинского клуба Константин Клюшев.
По его словам, Дзюба лидирует по этому показателю с огромным отрывом. Примерно 80% процентов проданных маек — с фамилией известного нападающего. А всего с момента прихода Дзюбы в тольяттинский клуб продано более тысячи футболок.
«Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать», — отметил Клюшев.
После трех туров «Акрон» занимает шестое место в РПЛ с пятью очками. В минувшем туре тольяттинцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). На четвертой компенсированной минуте Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти. Всего в трех матчах чемпионата 36-летний форвард забил два мяча и отдал одну голевую передачу.