Дзюба считает, что «Акрон» заставил считаться с собой даже фаворитов

В воскресенье, 26 октября, «Акрон» на своем поле отобрал очки у лидировавшего в турнире «Локомотива» (1:1).

«Я горжусь тем, что наша команда смотрелась не хуже. Что‑что, а мы — бойчуганы. Мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Для нас это очень дорого. Я очень радуюсь, что менталитет «Акрона» меняется на глазах: мы уже не радуемся ничьей с «Локомотивом», не радуемся очкам с «Зенитом», со «Спартаком». Мы расстраиваемся от того, что в каждом из этих матчей мы могли победить», — сказал Дзюба.

Также форвард отметил, что в настоящее время все игроки «Акрона» находятся в хорошей физической форме.

Тольяттинский клуб занимает 12-е место в РПЛ с 12 очками. 37-летний Дзюба сыграл во всех 13 матчах команды в чемпионате страны, забил четыре мяча и отдал две передачи.