Дзюба спрогнозировал результат гипотетического боя со Смоловым

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил журналистам на вопрос о его гипотетическом бое с Федором Смоловым.

Эту тему СМИ в шутку стали разгонять после драки Смолова в «Кофемании», по результатам которой в отношении бывшего форварда сборной России возбуждено уголовное дело.

«Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него», — сказал Дзюба.

В восьмом туре РПЛ Артем Дзюба отметился забитым мячом в ворота «Краснодара», однако его «Акрон» проиграл (1:2) и опустился в зону вылета.