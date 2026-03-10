Дзюба выразил опасения по поводу будущего «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «Чемпионатом» выразил обеспокоенность за судьбу тольяттинского клуба в случае вылета из РПЛ. Он считает, что это может привести к исчезновению «Акрона» с футбольной карты страны.

В настоящее время «Акрон» занимает 11-е место с 21 очком после 20 туров. От зоны прямого вылета тольяттинцев отделяют всего четыре очка, от зоны стыковых матчей — три.

«Нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить „Акрон“ в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то „Акрона“ может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так все — не знаю. В мою смену не должно этого произойти», — сказал Дзюба.

Лучший бомбардир в истории российского футбола проводит второй сезон за «Акрон». В текущем чемпионате на его счету пять голов и четыре передачи в 18 матчах. В матче 20-го тура против «Спартака» (3:4) Дзюба голевыми действиями не отметился.

Ранее 37-летний Артем Дзюба высказался о возможном продолжении игровой карьеры. Нападающий сказал, что здоровье позволяет ему еще «годик подвигаться».