Дзюба высмеял тренера Слуцкого за его слова о Кварацхелии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о тренере Леониде Слуцком, с которым они дружны.

Слуцкий говорил, что он приложил руку к развитию таких футболистов, как Хвича Кварацхелия, Александр Головин, Мартин Эдегор.

«Он уже надоел всем. Кварацхелия давно не помнит, как Слуцкого зовут. Какой-то полулысый бегемот три дня Хвичу видел и теперь ходит и всем рассказывает, что он сделал из него игрока, ха-ха! При этом надо признать, что Головина правда сделал Леонид Викторович. Но все остальные — Эдегор, Кварацхелия... Это Леонид Викторович уже перестал таблетки пить, деда понесло», — сказал Артем Дзюба.

Полузащитник «Монако» Александр Головин начинал свою взрослую карьеру в ЦСКА, когда его возглавлял Слуцкий. С вингером ПСЖ Хвичей Кварацхелией Слуцкий пересекался в «Рубине», с полузащитником «Арсенала» Мартином Эдегором — в «Витессе».

