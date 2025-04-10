Дзюбу проверили на допинг

Нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артем Дзюба впервые за пять лет подвергся допинг-проверке, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В последний раз футболиста вызывали к себе допинг-офицеры в 2020 году. Особенно часто Дзюбу тестировали в 2018 году, в год чемпионата мира. Тогда он проходил проверки шесть раз.

По данным агентства, Дзюба прошел допинг-контроль в марте. Этот месяц оказался очень значимым в карьере футболиста. Нападающий стал самым результативным игроком в истории российского футбола, а затем установил рекорд по голам за национальную сборную.

В сентябре 2024 года 36-летний Артем Дзюба заключил годичный контракт с «Акроном». На его счету шесть забитых мячей и четыре передачи в 17 матчах за тольяттинский клуб.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков допустил серьезное нарушение ПДД.