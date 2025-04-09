Футболист Глушенков проехал на красный свет, но избежал лишения прав

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков повторно попался на проезде на красный свет, стало известно телеграм-каналу Sport Baza.

Камеры наблюдения зафиксировали черную BMW X5 Глушенкова, проезжающую на запрещающий сигнал светофора в районе станции метро «Беговая».

За серьезное нарушение правил дорожного движения футболист мог бы лишиться прав на срок от четырех до шести месяцев, если бы Глушенкова задержали инспекторы. Но так как проезд на красный поймала только камера, полузащитник ограничится штрафом в 7,5 тыс. руб.

По данным канала, Глушенков уже не впервые допускает такое нарушение.

В марте Денис Глушенков дал резонансное интервью «Матч ТВ», в котором намекнул, что недоволен своей ролью в «Зените» и не получает удовольствия от игры.