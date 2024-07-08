Дзюдоисты Московской области завоевали три медали на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дарья Захарова получила «золото» в весовой категории 52 килограмма среди женщин, Арсен Кадзаев завоевал «серебро» в весовой категории свыше 100 килограммов. Помимо этого, подмосковный спортсмен Ролан Кунжиев стал обладателем бронзовой медали в весовой категории 90 килограммов. В ведомстве уточнили, что соревнования прошли в городе Алма-Ате (Казахстан) в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.