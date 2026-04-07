«Еда была источником счастья»: Ирина Горбачева откровенно рассказала о расстройстве пищевого поведения

Звезда сериала «Чики», российская актриса впервые подробно рассказала о многолетней борьбе с расстройством пищевого поведения (РПП). Актриса поделилась откровенными фото и важным напутствием для поклонников, которые столкнулись с аналогичной проблемой, сообщает Hello! Russia.

По словам Горбачевой, еда долгое время была для нее главным источником удовольствия и способом справляться со стрессом. В юности она часто заедала тревогу сладостями, чтобы почувствовать счастье.

«Счастье я привыкла добирать через еду, и со временем это переросло в ритуал. Приехать в гости, привезти продукты, не отходить от плиты. Готовить для друзей было моей эмоциональной разгрузкой», — отметила Ирина.

Осознание того, что это расстройство, пришло не сразу. Лечение началось с работы с врачами и нутрициологом. Актриса исключила из рациона молочные продукты, глютен и сладкое. Она призналась, что новые правила стали для нее настоящей ломкой.

Особенно тяжело для нее давалось чувство потери, когда она перестала доедать все подряд. Сейчас Горбачева учится воспринимать еду как питание, а не как единственное удовольствие. Вкус остается важен, но он уже не на первом месте, заключила артистка.

Горбачева также поддержала всех, кто не может отказаться от сладкого, хлеба и молочки. Она также призвала не стесняться обращаться за помощью к специалистам и напомнила, что путь к здоровым отношениям с едой возможен, даже если кажется, что без вредной пищи жизнь потеряет краски.

