Партия «Единая Россия» открыла новый сезон всероссийского спортивного марафона «Сила России». Он проводится во всех регионах страны. В 2026 году это уже пятый сезон проекта.

Марафон стартовал зарядкой, которую провели олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков — в Московском авиационном институте, а также многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин — в Московском автомобильно-дорожном университете. Оба спортсмена недавно вошли в число участников предварительного голосования «Единой России».

Легков отметил, что благодаря марафону все больше людей в регионах приобщаются к занятиям спортом.

«Здорово, что у нас есть возможность знакомить ребят с профессиональными спортсменами, которые делятся своим опытом, рассказывают, как добиться высот, показывают свою технику работы. Важно доносить до молодежи, что через спорт они намного быстрее могут достичь результатов в любой сфере деятельности», — сказал он.

Марафон продлится до августа. В этом сезоне в его рамках организовали площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Также ввели командные треки в трех номинациях. Также два раза в месяц организаторы будут поощрять лидеров личного рейтинга.

«Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдет занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 млн человек по всей стране», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл заседание коллегии Минспорта региона. В его рамках участники подвели итоги 2025 года и обсудили флагманские проекты.