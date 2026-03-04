Губернатор Подмосковья открыл заседание коллегии областного Минспорта

В доме правительства Московской области прошло заседание коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области, его открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участники подвели итоги 2025 года, обсудили флагманские проекты и развитие спорта в регионе.

«В каждом регионе нашей страны и в Московской области, в частности, детский и юношеский спорт тесно связан с профессиональным спортом. Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые предъявляют нам и легенды спорта, и тренеры. Поэтому строя новые объекты, четко понимаем для кого они предназначены, будут ли залы полными. Внедряем умные системы, о которых докладывали нашему президенту [России Владимиру Путину]. Их смысл в том, чтобы сделать расписание максимально эффективным и удобным, дать, например, возможность старшему поколению заниматься в первой половине дня, когда бассейны и залы менее загружены. Отдельное внимание уделяем адаптивному спорту — вместе с Паралимпийским комитетом реализуем программы по подготовке наших объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул губернатор.

В мероприятии приняли участие первый замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, руководители спортивных организаций, тренеры и спортсмены, включая ветеранов специальной военной операции и не только.

В 2026 году в регионе продолжат развивать массовый и адаптивный спорт. Так, для жителей реализуют флагманские проекты «Выходи во двор» с участием легенд футбола и хоккея, турниры Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и многие другие. Кроме того, действует программа «Добрый час», позволяющая бесплатно посещать спортивные объекты льготным категориям граждан. На 334 спортобъектах проводятся бесплатные занятия для пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, участников СВО и членов их семей.

«Ежегодно регион становится площадкой для проведения крупных физкультурных и спортивных мероприятий международного и всероссийского масштаба. В 2025-м на территории Подмосковья проведено 12 тыс. мероприятий, в них было вовлечено почти 3,5 млн человек. В области активно занимаются развитием инфраструктуры», — сказал Одес Байсултанов.

Адаптивный спорт в регионе развивают 94 учреждения спорта и четыре федерации, в эту работу активно вовлекаются участники СВО. В Подмосковье есть команда по следж-хоккею «Гвардия», созданы 15 клубов в рамках проекта «Шахматы для СВОих» под эгидой Сергея Карякина. Работу проводят в сотрудничестве с Госфондом «Защитники Отечества».

В августе–сентябре 2026 года в области откроют первый в России центр тестирования новой дисциплины ГТО — «управление БПЛА», в 2027 году пилот проект распространят на всю Россию.

В рамках коллегии была также затронута тема развития детско-юношеского спорта. С октября 2024 года в регионе реализуется проект «Школьная лига», который также могут масштабировать на всю Россию. Турнир проводят среди образовательных учреждений региона по четырем видам спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы (в этом году добавятся настольный теннис и киберспорт). Амбассадорами проекта являются известные спортсмены.

Среди других проектов — «Умный ФОК», направленный на то, чтобы более эффективно использовать спортивные объекты. Так, более 200 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов оснащены камерами с искусственным интеллектом (ИИ), чтобы в режиме реального времени отслеживать их посещаемость и загруженность. В 2026 году ими оборудуют еще 100 спорткомплексов. Кроме того, специалисты запустят ИИ-агента, который будет рассчитывать загруженность объектов и давать рекомендации по оптимизации их работы. В Подмосковье также реализуют проект «Открытый школьный стадион» и действует портал «Спорт Подмосковья».

В ходе встречи также прошло награждение — Андрей Воробьев вручил награды призерам Сурдлимпийских и участникам Олимпийских игр. Так, например, Благодарственное письмо губернатора Московской области получил Павел Репилов — участник прошедшей в Италии Олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.