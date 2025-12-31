«Единство помогает»: в Химках провели вечер памяти, посвященный Афганской войне

В администрации округа отметили, что в Химках проживает большое количество россиян, которые прошли через Афганскую войну. Судьбы горожан тесно связаны с историей всей страны. Для них в Доме культуры «Фирсановка» провели памятное мероприятие, в ходе которого также почтили память павших воинов.

В мероприятии приняли участие местные жители и активисты округа. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева во время приветственного слова отметила важность памятных встреч для развития молодого поколения.

«За каждым именем — семья, выбор, молодость, жизнь в условиях, которые молодому поколению сложно представить. Наша задача — передать эту историю и не дать ей раствориться во времени», — сказала Олеся Климачева.

В ходе мероприятия гостям провели исторический экскурс: первая высадка советских десантников в Афганистане прошла 24 декабря 1979 года. Эта дата стала памятной для всей страны. С нее начался ввод ограниченного контингента в Афганистан.

Участникам мероприятия в хронологическом порядке рассказали о важных событиях кампании, назвали задачи, которые требовалось выполнить. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский высказал мнение, что без обращения к прошлому сохранять важные ценности невозможно.

«История напоминает нам, что в трудные периоды люди всегда опирались друг на друга. И сегодня важно сохранять эту поддержку — к нашим военнослужащим и их семьям. Мы в очередной раз убеждаемся, что единство помогает переживать сложные времена», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов подчеркнул, что в городском округе Химки последовательно реализуется комплекс мер по укреплению патриотического сознания. По его словам, на территории муниципалитета на постоянной основе проводятся специальные программы и общественные проекты, ключевой задачей которых является защита и популяризация историко-культурного наследия России.

Ранее сообщалось, что для жителей Химок организовали праздничный концерт ко Дню Российской гвардии.