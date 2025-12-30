Для жителей Химок организовали праздничный концерт ко Дню Российской гвардии

В Химках в лицее № 21 провели праздничное мероприятие, посвященное Дню Российской гвардии, в нем приняли участие педагоги, сотрудники, учащиеся, представители власти и общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участникам рассказали об истории создания Российской гвардии, ее развитии и современной роли в обеспечении безопасности страны. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил значимость гвардейских подразделений в условиях проведения специальной военной операции. Вторая часть мероприятия прошла в формате праздничного концерта, на сцене выступили творческие группы «Взлет» и «Ирбис».

«В прошлом гвардейские части на протяжении XVIII и XIX веков были образцом мужества и доблести, принимали участие во всех ключевых сражениях и демонстрировали беспрецедентный героизм. Сегодня эти подразделения сохраняют свои лучшие традиции», – подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.