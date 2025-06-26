«Эдмонтон» обменял в «Ванкувер» одного из самых скандальных игроков НХЛ

Финалист Кубка Стэнли двух последних лет «Эдмонтон Ойлерз» обменял в «Ванкувер Кэнакс» нападающего Эвандера Кэйна. Взамен «Нефтяники» получили выбор в четвертом раунде драфта-2025.

33-летний форвард пропустил регулярку из-за травмы, а в плей-офф набрал 12 (6+6) очков в 21 матче.

Кэйн — один из самых скандальных хоккеистов в НХЛ. Он считался одним из самых талантливых игроков своего поколения — «Атланта Трэшерс» (будущий «Виннипег Джетс») выбрали его под общим четвертым номером на драфте-2009. Кэйн ругался с руководством клуба, попадал под подозрение в домашнем насилии и игре на тотализаторе, чуть не оказался банкротом и был отстранен лигой за нарушение правил во время пандемии ковида.

Очевидно, что главной целью «Эдмонтона» является освобождение места под потолком зарплат ­— в «Ванкувер» с Кэйном перейдут $5,125 млн, которые он должен получить по последнему году контракта. «Эдмонтон» намерен переподписать защитника Эвана Бушара и потратить почти все свободные средства под потолком. Клуб готов выписать контракт на $10-11 млн игроку, который весьма результативен в атаке, но слабо справляется с оборонительными обязанностями, что доказал нынешний плей-офф.

Ранее Александр Овечкин стал лидером среди действующих игроков НХЛ по числу силовых приемов за карьеру.