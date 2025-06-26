Овечкин стал самым хитующим игроком среди действующих хоккеистов НХЛ

Российский нападающий стал лидером НХЛ по числу проведенных силовых приемов за карьеру среди действующих игроков. На счету Овечкина 3743 хита.

Лидерство перешло к нему после того, как о завершении карьеры объявил силовой форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин. Он совершил за карьеру 3946 силовых приемов (второй показатель в истории).

Абсолютным лидером по силовым приемам является давний партнер Мартина по четвертой тройке «Айлендерс» Кэл Клаттербак (4029), в апреле также объявивший о завершении карьеры.

У Овечкина остается еще год по контракту с «Вашингтоном», но за это время он вряд ли сможет догнать Мартина и Клаттербака. На пике карьеры капитан «Кэпиталз» совершал до 260 хитов за сезон, в минувшем у него было 110 силовых приемов.

Ранее бывший футболист сборной Роман Павлюченко разместил в соцсетях фотографию с отдыха в Турции после игры в пляжный волейбол с другими известными спортсменами, включая Овечкина.