«Эдмонтон» начал финальную серию Кубка Стэнли с победы

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия Кубка Стэнли. В первом матче «Эдмонтон Ойлерз» одолели «Флорида Пантерз» со счетом 4:3.

«Эдмонтон» открыл счет уже на второй минуте: Леон Драйзайтль добил шайбу в ворота Сергея Бобровского. Однако затем три шайбы подряд забросила «Флорида»: Сэм Беннетт оформил дубль, а Брэд Маршан отличился в большинстве.

Правда, ответный гол «Эдмонтона» от третьей шайбы «Флориды» отделило чуть более минуты. Виктор Арвидссон пробил Бобровского после передачи Василия Подколзина. В третьем периоде защитник «Ойлерз» Маттиас Экхольм сравнял счет.

В конце овертайма «Флорида заработала глупое удаление: Томаш Носек получил две минуты за выброс шайбы из своей зоны. Элитное большинство «Эдмонтона» не подвело, за полминуты до конца овертайма Леон Драйзайтль принес команде победу.

На долю Сергея Бобровского выпало немало работы. Российский голкипер отразил 42 броска из 46 и неоднократно спасал команду в сложнейших ситуациях.

Второй матч серии пройдет 7 июня в Эдмонтоне.

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