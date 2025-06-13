«Эдмонтон» сравнял счет в финале Кубка Стэнли

В четвертом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» в гостях одержали волевую победу, обыграв «Флорида Пантерз» в овертайме — 5:4.

«Флорида» уверенно начала игру, забросив три шайбы в ворота Стюарта Скиннера в первом периоде. Дубль оформил Мэттью Ткачак, еще одна шайба на счету Антона Лунделла.

Зато второй период остался за «Эдмонтоном». Райан Ньюджент-Хопкинс, Дарнелл Нерс и Василий Подколзин восстановили равновесие в счете. В третьем периоде Джейк Уолмэн вывел «Ойлерз» вперед, но за 19 секунд до конца Сэм Райнхарт точным броском завершил штурм хозяев.

В овертайме рикошет помог Леону Драйзайтлю принести победу своей команде. Счет в серии стал равным — 2-2.

Ранее защитник «Юты» Сихаил Сергачев оценил минувший сезон своей команды.