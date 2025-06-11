Сергачев остался недоволен сезоном, в котором забросил рекордное число шайб в НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев назвал неудовлетворительным минувший сезон для себя и своей команды. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС.

«Итоги для команды неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже. Обычный сезон, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили, так что о чем говорить», — подытожил Сергачев.

Перед началом прошлого сезона российский защитник был обменян в «Юту» из «Тампы», в составе которой он дважды выигрывал Кубок Стэнли. В дебютном сезоне за новый клуб Сергачев набрал 53 (15+38) очков в 77 матчах. Это его второй результат за карьеру в НХЛ после 64 баллов в сезоне 2022/2023, а по заброшенным шайбам ­— лучший показатель. Ранее защитник более 10 голов за сезон в НХЛ не забивал.

«Юта», в которой собралось немало молодых талантливых игроков, рассчитывает серьезно укрепить состав перед новым сезоном.

Михаил Сергачев является одним из организаторов благотворительного «Матча года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ, который пройдет 13 июля.