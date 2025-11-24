Умер Ян Клинг — саксофонист и флейтист, чье исполнение стало визитной карточкой хитов шведской группы ABBA. Именно он сыграл пронзительное флейтовое вступление к легендарной композиции Fernando. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Ян Клинг — музыкант, чье творчество неразрывно связано со звучанием ABBA, скончался в возрасте 85 лет. Несмотря на то что имя Клинга оставалось в тени славы четверых основных участников коллектива, его вклад в их успех сложно переоценить.

По словам родственников, ABBA постоянно приглашала Клинга для работы в студии. Помимо знаменитой флейтовой партии в песне Fernando, он участвовал в записи саксофона и флейты для ключевых альбомов группы — «Arrival», «Voulez-Vous», «Super Trouper» и «The Visitors». Его сын отметил, что отец был скромным тружеником, вовлеченным в огромное количество музыкальных проектов, но именно работа с ABBA подарила его инструменту бессмертие. Группа, победившая на «Евровидении» в 1974 году, распалась в 1982-м, но ее хиты, украшенные виртуозной игрой Клинга, продолжают жить.

