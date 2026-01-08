Егор Демин повторил рекорд Леброна Джеймса в НБА

«Бруклин» уступил «Орландо Мэджик» со счетом 103:104 в овертайме. По ходу матча команда Демина уступала 15 очков, но сумела затащить игру в концовку. 19-летний россиянин стал одним из главных действующих лиц на площадке. Всего Демин набрал 18 очков, причем все они пришлись на последние минуты матча: восемь — в четвертой четверти, 10 — в овертайме. В дополнительное время Демин трижды реализовал дальние броски, чего никогда ранее игрокам «Бруклина» не удавалось.

Кроме того, Демин повторил рекорд НБА по трехочковым в овертайме для новичков. Ранее такое достижение покорялось Тайлеру Хирроу, Брэндону Найту, Вальтеру Херманну, Леборону Джеймсу и Кармело Энтони.

«Я всегда чувствовал себя комфортно в решающие моменты игры, даже когда еще был ребенком. Если я участвовал в жесткой игре, мне было легче собраться в решающий момент. Потому что если не я, то кто тогда?» — сказал Демин после игры.

Баскетболист признался, что часто представлял себе подобные моменты, когда оставался один в зале и тренировал броски.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на скандальный список лучших олимпийских моментов от ISU, в который не были включены выступления советских и российских фигуристов.