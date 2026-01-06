Роднина отреагировала на скандальный список достижений от ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина в разговоре с «Матч ТВ» высказалась о скандальном списке достижений от ISU

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на своем сайте знаковые моменты Олимпийских игр, среди которых не оказалось ни одного выступления фигуристов из России и СССР.

За всю историю фигурного катания на Олимпиадах спортсмены из России/СССР завоевали 28 золотых медалей и с огромным преимуществом опережают по этому показателю другие команды. Так, у идущей на втором месте сборной США 12 золотых медалей.

«Мой успех и мои с партнерами результаты (ведь я не одна этого достигала) из истории не выкинуть», — отреагировала Ирина Роднина.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем видении будущего объединенной федерации лыжного спорта России.