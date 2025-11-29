Егор Титов подсказал, как «Спартак» может победить «Балтику»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов в беседе с «Чемпионатом» раскрыл , за счет чего красно-белые могут обыграть «Балтику».

Матч 17-го тура РПЛ пройдет в Калининграде 29 ноября. Спартаковцы настроены взять реванш за унизительное поражение в первом круге со счетом 0:3.

По мнению Титова, «Спартак» сможет победить соперника, если лишит «Балтику» мяча и будет искать моменты, чтобы создать численное превосходство на флангах.

«Сегодняшний «Спартак» — это больше игра через фланги: Маркиньос и Солари. Здесь у «Спартака» огромное преимущество. Я уверен, что именно этим и должны воспользоваться и решить исход в свою пользу», — сказал Титов.

«Балтика» и «Спартак» находятся по соседству в турнирной таблице РПЛ — на пятом и шестом местах, команды разделяет одно очко.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не считает нынешний «Спартак» грозной силой для его команды.