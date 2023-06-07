Экологический фестиваль «Птичьи трели» пройдет в Подмосковье

В городском округе Зарайск пройдет экологический фестиваль «Птичьи трели», посвященный богатству и разнообразию природы. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Мероприятие состоится в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое». Гостям фестиваля покажут живую выставку птиц, которые обитают на территории Московской области. Также будут работать творческие площадки с мастер-классами.

Фестиваль пройдет в субботу. Вход будет свободным. Подробная программа доступна по ссылке.

Ранее экологический фестиваль прошел в подмосковных Люберцах. Как сообщал губернатор Московской области, участие в мероприятии приняли свыше пятисот человек.



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