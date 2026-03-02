Экс-арбитр Лапочкин шокирован низкой готовностью судей к рестарту РПЛ

Во всех семи состоявшихся матчах судьи прибегали к помощи ВАР, но и после просмотра видео многие решения арбитров вызвали споры.

«Судьи, давайте называть их 17‑й командой, абсолютно не готовы к рестарту. В семи играх было 13 ВАР‑вмешательств — это мы побили какой‑то рекорд. То есть это минимум 13 ключевых ошибок. Это что‑то невообразимое. По некоторым решениям видно, что судьи были чуть ли не на разных сборах. То, что произошло всеми играх, — шок и безобразие», — сказал Лапочкин.

Он указал, что перед зимней паузой максимальное число обращений к ВАР за тур достигало девяти раз, и тогда казалось, что это слишком много.

