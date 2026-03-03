Бывший арбитр Игорь Федотов в разговоре с «Чемпионатом» высказался о работе Алексея Сухого в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный мяч на 87-й минуте забил Луис Энрике. Ранее на 75-й отличился защитник балтийцев Кевин Андраде, но его гол был отменен из-за офсайда у Брайна Хиля, который мог создавать помеху вратарю. При этом прочерченные офсайдные линии не дают четкого представления о том, действительно ли было положение вне игры.

«Непонятно, почему у всех возникает истерия по поводу отмененного гола „Балтики“. Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждет, когда „Зенит“ проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения (главному тренеру петербуржцев в день игры исполнилось 50 лет. — Прим. ред.», — сказал Федотов.

Экс-арбитр пояснил, что проблема заключается в нехватке камер на стадионе, из-за чего невозможно понять, был офсайд или нет. Если был, то гол отменен справедливо, поскольку Хиль закрывал обзор голкиперу.

Федотов отметил, что Сухой в целом хорошо отработал сложный матч.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поразился низкой готовностью арбитров к рестарту РПЛ.