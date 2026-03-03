Экс-арбитр оценил судейство в матче «Сочи» — «Спартак»

Бывший арбитр Игорь Федотов в разговоре с «Чемпионатом» оценил судейство в матче 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Матч завершился победой красно-белых со счетом 3:2. При этом в матче было немало спорных моментов. Арбитр Алексей Буланов трижды менял решения после консультации с ВАР.

Федотов считает, что Буланов изначально ошибся, назначив пенальти в ворота «Сочи» на пятой минуте, поскольку нападающий «Спартака» Манфред Угальде «дорисовывал» падение. После просмотра видео арбитр 11-метровый отменил.

Что касается отмененного гола «Спартака», Федотов признал, что эпизод был сложным, но он склоняется к тому, что итоговое решение было верным.

Также после консультации с ВАР Буланов назначил пенальти в ворота «Спартака» в компенсированное время.

Федотов отметил, что в целом Буланов смотрелся на поле хорошо и держал игру под своим контролем.

