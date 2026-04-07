Экс-арбитр считает, что в матче со «Спартаком» у «Локомотива» «украли» два пенальти

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч Премьер» прокомментировал судейство в центральном матче 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». По его мнению, судья Инал Танашев не назначил два пенальти в пользу железнодорожников.

Лапочкин указал на эпизод в конце первого тайма, когда защитник «Спартака» Кристофер Ву в борьбе за мяч задел рукой по лицу Лукаса Фассона. Во втором тайме похожий момент произошел с участием Даниила Денисова и Александра Руденко.

«Почему не вмешивается ВАР? Нет объяснения. Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица», — сказал Лапочкин.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Претензии к судейству были у победителей. Так, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао обратил внимание на эпизод, когда судья остановил игру при голевом моменте у «Спартака», чтобы показать карточку защитнику железнодорожников Евгению Морозову.

Кахигао выразил надежду, что в кубковом матче с «Зенитом» судейство будет справедливым.