ФНС предупредила Бурунова о риске блокировки счетов из-за многомиллионного долга

Российский актер Сергей Бурунов имеет задолженность в размере более чем 10 млн руб. перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Отмечается, что ведомство уже предупредило актера о возможной блокировке банковских счетов.

Бурунов зарегистрирован в ФНС как индивидуальный предприниматель (ИП). Через свое предприятие он получает гонорары за съемки в фильмах и сериалах. Других бизнес-структур у актера нет.

Если артист не погасит свою задолженность в ближайшее время, это может привести не только к блокировке его счетов, но также к запрету на выезд за границу.

Помимо долгов перед налоговыми органами, у Бурунова также образовался долг по штрафам. На его автомобиле BMW X5 с марта наложены девять неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости. Сумма штрафов составляет 9 тыс. руб.

Сергей Бурунов широко прославился благодаря телепроектам «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь».

Ранее сообщалось, что жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила более 300 тыс. руб. долгов по коммуналке.