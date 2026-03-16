Экс-футболист «Локомотива» предположил, как бы закончился «поединок» Талалаева и Челестини

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с Metaratings.ru высказался об инциденте в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

«Балтика» обыграла ЦСКА со счетом 1:0. На последних секундах матча главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил на трибуны ушедший за линию поля мяч, помешав Энрике Кармо быстро ввести его в игру. Бразилец толкнул тренера, после чего началась массовая потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини также принимал в ней участие и был готов подраться с Талалаевым. По итогам эпизода и Талалаев, и Челестини получили красные карточки.

По мнению Тарасова, ничего особенного на поле не произошло — просто игроки и сотрудники клубов потолкались на пике эмоций. Главным виновником инцидента экс-футболист считает Карме, который мог бы взять второй мяч и продолжить игру.

«Не знаю, насколько жестко накажут Талалаева, но я бы дал максимум один матч пропуска обоим тренерам. Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь», — оценил Тарасов исход гипотетического поединка.

После победы в личной встрече «Балтика» обошла ЦСКА и вышла на четвертое место с 39 очками, армейцы опустились на пятое место с 36 баллами.