Экс-футболист подсказал нетривиальный способ наказать опаздывающего на сборы «Зенита» Вендела

Петербургский клуб отправился на сборы в Катар. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в команде присутствуют все, кроме нападающего Матео Кассьерры, который готовится перейти в другой клуб, и полузащитника Вендела, традиционно опаздывающего из отпуска.

Бразилец уже неоднократно не возвращался вовремя в расположение команды, предпочитая заплатить солидный штраф.

«Зениту» надо это пресекать. Вендел должен месяц или полтора бегать по кругу после такого. Может, тогда до него дойдет, что нельзя так поступать. Надо лишать его футбольных упражнений. Никто не любит много бегать», — сказал Попов.

Экс-футболист отметил, что потакание Венделу в его проступках может стать бомбой замедленного действия, и подобные нарушения могут начать позволять себе и другие игроки команды.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне в его активе гол и три передачи в 16 матчах за петербургский клуб.

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назначил основного капитана красно-белых.