Карседо раскрыл, кто будет основным капитаном в «Спартаке»

Тренер Карседо: основным капитаном в «Спартаке» будет Роман Зобнин
Фото: [ФК «Спартак»]
Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо в интервью «Матч ТВ» сообщил, кто будет основным капитаном красно-белых.
Испанский специалист признался, что ему по душе идея некоего капитанского совета, в который бы вошли три российских футболиста и три легионера. Однако основным капитаном команды останется Роман Зобнин.
На вопрос о потенциальных новичках Карседо ответил, что ему нравится тот состав, который у «Спартака» есть сейчас, и с этими игроками команда обязана быть выше в турнирной таблице. На зимний перерыв красно-белые ушли на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
31-летний Роман Зобнин — главный «долгожитель» нынешнего «Спартака», он выступает за команду с лета 2016 года, когда перешел в стан красно-белых из «Динамо». Полузащитник выиграл со «Спартаком» чемпионат и Кубок России. В нынешнем сезоне Зобнин сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Спартак» и отметился одним забитым мячом.
