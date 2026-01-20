Карседо раскрыл, кто будет основным капитаном в «Спартаке»

Испанский специалист признался, что ему по душе идея некоего капитанского совета, в который бы вошли три российских футболиста и три легионера. Однако основным капитаном команды останется Роман Зобнин.

На вопрос о потенциальных новичках Карседо ответил, что ему нравится тот состав, который у «Спартака» есть сейчас, и с этими игроками команда обязана быть выше в турнирной таблице. На зимний перерыв красно-белые ушли на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

31-летний Роман Зобнин — главный «долгожитель» нынешнего «Спартака», он выступает за команду с лета 2016 года, когда перешел в стан красно-белых из «Динамо». Полузащитник выиграл со «Спартаком» чемпионат и Кубок России. В нынешнем сезоне Зобнин сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Спартак» и отметился одним забитым мячом.

