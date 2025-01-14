Экс-футболист сборной России Алексей Ионов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов объявил о завершении карьеры. Спортсмен договорился с екатеринбургским «Уралом» расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщили в телеграм-канале клуба.

«Наш клуб и нападающий Алексей Ионов договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ФК «Урал» спортсмен пришел прошлой зимой. За это время он провел 37 игр и забил пять голов. Руководство клуба поблагодарило Ионова за работу и полную отдачу во время матчей.

По информации портала Metaratings, спортсмен решил занять место тренера, а не игрока, так как у Алексея растет ребенок, и он хочет проводить больше времени с семьей.

Ранее сообщалось, что о прекращении футбольной карьеры задумался известный португальский спортсмен Криштиану Роналду.