Экс-футболист сборной России Алексей Ионов объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник сборной России Алексей Ионов покинул екатеринбургский «Урал»
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов объявил о завершении карьеры. Спортсмен договорился с екатеринбургским «Уралом» расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщили в телеграм-канале клуба.
«Наш клуб и нападающий Алексей Ионов договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ФК «Урал» спортсмен пришел прошлой зимой. За это время он провел 37 игр и забил пять голов. Руководство клуба поблагодарило Ионова за работу и полную отдачу во время матчей.
По информации портала Metaratings, спортсмен решил занять место тренера, а не игрока, так как у Алексея растет ребенок, и он хочет проводить больше времени с семьей.
Ранее сообщалось, что о прекращении футбольной карьеры задумался известный португальский спортсмен Криштиану Роналду.