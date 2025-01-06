Криштиану Роналду может завершить карьеру

Отмечается, что сейчас футболист находится в поиске лучшего пути для своего будущего и анализирует три основных варианта развития событий.

Первый вариант — это продление контракта с «Аль-Насром» и усиливающая стратегия команды, направленная на завоевание титула в азиатской Лиге чемпионов. По информации источников, такой шаг позволил бы Роналду оставить заметный след в азиатском футболе и продолжить побеждать на высоком уровне.

Второй вариант — возвращение в Португалию. Роналду может рассмотреть возможность продолжения карьеры в родном чемпионате.

И, наконец, третий вариант — полное завершение карьеры. Хотя это решение кажется трудным для Роналду, многие считают, что он может уходить на пике, особенно если «Аль-Наср» добьется успеха в Лиге чемпионов.

Главная мечта Роналду — победа в чемпионате мира. В 2026 году он может вновь войти в сборную Португалии.

Роналду 39 лет. Нападающий имеет пять побед в Лиге чемпионов, чемпионство Европы, победы в Лиге наций, а также звание лучшего бомбардира в истории национальных сборных и является пятикратным обладателем «Золотых мячей».

В декабре 2022 года он подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.

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