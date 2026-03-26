Экс-футболист сборной СССР воззвал к совести Семака

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости прокомментировал появившийся в СМИ рейтинг тренерских зарплат в Российской премьер-лиге.

Рейтинг опубликовал известный инсайдер Иван Карпов. Первую строчку в нем с огромным отрывом занимает главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Его годовая зарплата составляет 285 млн руб. в год, тогда как второй в рейтинге Хуан Карлос Карседо получает 189,9 млн в год, а замыкающий список главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев – 13,8 млн.

«Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо. Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть», — сказал Пономарев.

Ветеран футбола назвал нормальной зарплату Ролана Гусева в «Динамо». Назначенный в декабре главным тренером бело-голубых специалист получает 30 млн в год. Пономарев отметил, что если Гусев хорошо проявит себя, то и его зарплата вырастет.

Ранее Сергей Семак назвал непонятно откуда берущимися слухами информацию о тренерских зарплатах в РПЛ.