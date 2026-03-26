Семак отказался комментировать первое место в рейтинге тренерских зарплат РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал отвечать на вопрос о первом месте в рейтинге тренерских зарплат Российской премьер-лиги (РПЛ). Информацию о размере своего оклада в петербургском клубе он назвал слухами.

Семак заявил, что не знает откуда взялась такая информация.

Рейтинг тренерских зарплат в РПЛ опубликовал известный инсайдер Иван Карпов. По его данным, Семак с огромным отрывом занимает первое место в лиге. Его ежегодная зарплата составляет 285 млн. руб. в год, тогда как занимающий в рейтинге вторую строчку Хуан Карлос Карседо из «Спартака» получает 189,9 млн руб. Самый маленький оклад у тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева — 13,8 млн руб. в год.

«Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара».

