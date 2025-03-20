Экс-горничная Майкла Джексона заявила о записях с детьми в спальне артиста

Женщина, ранее работавшая горничной у Майкла Джексона в течение четырех лет, утверждает, что Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, обвиняющие певца в сексуальных домогательствах, часто бывали у него в гостях и оставались на ночь без присмотра взрослых. Об этом пишет издание RadarOnline.

На фоне новых обвинений в адрес Майкла Джексона, связанных с вышедшим продолжением документального фильма «Покидая Неверленд», горничная поддержала Робсона и Сейфчака.

Она заявила, что в спальне Джексона были установлены скрытые камеры и микрофоны, записывающие все происходящее. По словам горничной, один из помощников певца рассказал ей об этом.

Горничная выразила уверенность, что эти записи могут служить доказательством вины Джексона, и призвала к их обнародованию. Она также утверждает, что видела, как Джексон принимал у себя множество детей, которые оставались у него ночевать без родителей. Комнаты, где располагались дети, были соединены со спальней певца.

Телохранитель Джексона, в свою очередь, считает, что Робсон и Сейфчак готовы на все ради «продажи сфабрикованной истории». Он подчеркнул, что никогда не замечал ничего подозрительного в отношении Робсона, Сейфчака или других детей, которых Джексон принимал на своем ранчо Неверленд.

Ранее сообщалось, что три девушки на подкасте обвинили Oxxxymiron в растлении несовершеннолетних.