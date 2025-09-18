Экс-хавбек сборной России Кузяев ищет себе клуб в РПЛ
«Чемпионат»: полузащитник Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ
32-летний экс-полузащитник сборной России Далер Кузяев ведет переговоры с несколькими клубами РПЛ, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
С какими конкретно клубами контактирует футболист, не уточняется.
В РПЛ Далер Кузяев выступал за «Ахмат» и «Зенит», а последние два сезона провел за французский «Гавр». Футболист бы хотел продолжить карьеру в Европе, но стоящего варианта так и не нашел. Кузяев находится в статусе свободного агента, поэтому может присоединиться к любой команде вне трансферного окна.
В общей сложности Кузяев провел за «Гавр» 46 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре передачи. В активе полузащитника 51 матч за сборную России с тремя голами.
