Экс-хавбек сборной России Кузяев ищет себе клуб в РПЛ

С какими конкретно клубами контактирует футболист, не уточняется.

В РПЛ Далер Кузяев выступал за «Ахмат» и «Зенит», а последние два сезона провел за французский «Гавр». Футболист бы хотел продолжить карьеру в Европе, но стоящего варианта так и не нашел. Кузяев находится в статусе свободного агента, поэтому может присоединиться к любой команде вне трансферного окна.

В общей сложности Кузяев провел за «Гавр» 46 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре передачи. В активе полузащитника 51 матч за сборную России с тремя голами.

Ранее сообщалось, что знаменитый аргентинец Лионель Месси в скором времени должен подписать новый контракт с «Интер Майами».