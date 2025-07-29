Экс-игрок «Ахмата» Бериша рассказал о дорогом презенте от Рамзана Кадырова

Бывший вингер «Ахмата» Бернард Бериша в интервью «Чемпионату» вспомнил о дорогом подарке, который он получил от главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Мы проигрывали «Тамбову» 0:1, и я забил на последней минуте. После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово! Я очень уважаю его, мы на связи», — рассказал Бериша.

33-летний Бернард Бериша провел восемь с половиной лет в «Ахмате», став настоящей легендой клуба. За это время он провел 199 матчей за грозненцев во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи.

В межсезонье «Ахмат» решил прекратить трудовые отношения с футболистом сборной Косово. Бериша признался, что был шокирован таким решением, но по-прежнему с уважением относится к грозненскому клубу и его руководству.