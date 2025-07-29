«Я был шокирован»: легенда «Ахмата» Бериша впервые прокомментировал расставание с клубом

Косовский футболист отметил, что за восемь с половиной лет, проведенных в Грозном, «Ахмат» стал для него вторым домом. Он намеревался завершить здесь карьеру, но руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.

«Был немного шокирован таким решением «Ахмата», но это футбол, и здесь такое случается. Опять же, сказал президенту, что нет никаких проблем, если клуб не хочет видеть меня здесь. Мы расстались на хорошей ноте. Никаких обид на «Ахмат» у меня нет», — сказал Бериша.

33-летний Бернард Бериша провел восемь с половиной лет в «Ахмате», став настоящей легендой клуба. За это время он провел 199 матчей за грозненцев во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи.

Сообщалось, что интерес к футболисту проявляет калининградская «Балтика».