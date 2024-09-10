Экс-игрок сборной Украины переплыл Тису и заключил контракт с белорусским клубом

Летом у голкипера истек контракт с сумской «Викторией». Предложений на родине у ветерана не было, и он резонно полагал, что может попасть под мобилизацию.

Тогда Шелихов выбрал рискованный маршрут и переплыл Тису. Позже он добрался до Белоруссии, а на днях заключил контракт с клубом «Славия-Мозырь».

Ранее экс-вратарю «Днепра» и молодежной сборной Украины уже доводилось играть в Белоруссии. В 2017-2018 годах он выступал за минский «Луч» и «Ислочь».

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России Артем Дзюба устроил конфликт в матче любительских команд.